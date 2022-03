Mauricio Martínez afirma que hay 14 víctimas de Toño Berumen: "Queremos justicia"

El actor y cantante Mauricio Martínez, quien hace unos días denunció por acoso a Toño Berumen, conocido por haber sido mánager de reconocidas agrupaciones musicales como Mercurio y Kairo.

Tras hacer su denuncia en redes sociales, Mauricio Martínez reveló que se han acercado a él otras presuntas víctimas del representante.

El actor ofreció una entrevista al periodista Luis Cárdenas y contó que han sido al menos 14 personas las que lo han contactado y señalan que también sufrieron acoso de parte del mánager.

Mauricio Martínez recordó que cuando él fue acosado por Toño Berumen tenía cerca de 23 años y upo defenderse, sin embargo, dijo, algunos de los testimonios que recibió en redes sociales indican que algunas personas fueron víctimas a los 14 años.

“Ahora sí que benditas redes sociales, porque la gente que se ha acercado a mí ha sido gracias a Instagram, Twitter y Facebook, me han llegado víctimas de este señor. Algunos me han pedido que proteja su identidad, otros me han dicho: ‘Mauricio, al leer tu hilo se me revolvió el estómago, me puse a temblar’, a uno le pasó a los 14 años, otro a los 17”, contó el actor y cantante en la entrevista.

Mauricio Martínez dijo que no puede hablar sobre el aspecto legal, pero advirtió que “las 14 víctimas queremos justicia, es por los demás, es para que no se siga solapando a violadores, acosadores, criminales”.

Mauricio Martínez narra cómo fue acosado por Toño Berumen

El actor y cantante Mauricio Martínez contó en las redes sociales que él estaba buscando un mánager para poder firmar un contrato discográfico, señaló que logró una cita con el afamado representante, pero todo se volvió turbio.

te puede interesar Sasha Sokol acude a la Fiscalía de la CDMX a ¿denunciar formalmente a Luis de Llano?

Mauricio recordó que Toño le pidió que le cantara una canción, pero el actor tenía ganas de ir al baño y al ingresar a éste se dio cuenta que había una cámara que daba hacia la regadera.

Cuando salió del baño Toño le dijo que estaba muy tenso que debería de darse un baño, dijo, empezó a masajearle el cuello y de repente lo tocó en una zona que no debía. Mauricio contó que lo empujó y salió corriendo del lugar.

KR