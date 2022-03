¿Paulina Rubio sabía de la relación de Sasha Sokol y Luis de Llano en Timbiriche? Esto dice la cantante

El caso de Sasha Sokol y Luis de Llano sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo por lo que se retomaron las declaraciones que dio Paulina Rubio sobre lo que pasaba en Timbiriche cuando ella era parte del grupo junto con Sasha.

La artista no dijo concretamente si sabía que Sasha Sokol y Luis de Llano tenían una relación, pero de acuerdo con los usuarios, las declaraciones de la cantante desatan mucho más dudas al respecto.

Fue en el 2018 cuando Paulina Rubio ofreció una entrevista a Jorge Ramos en la que habló sobre su experiencia en Timbiriche, “La Chica Dorada” dijo que había algunos papás que no estaban muy presentes y también hizo referencia a que tenía compañeras que eran mucho más “precoces”.

"Ahora que tengo mayoría de edad y que hablo con mis amigas que estaban a lo mejor en el mismo grupo que yo, pues cuando éramos menores de edad no te das cuenta de lo que sucedía. A lo mejor mis amigas eran mucho más precoz, o tuvieron otra suerte o quizá sus papás no estuvieron tan pendientes de ellas", contó Paulina Rubio aunque no mencionó ningún nombre.

Asimismo, “La Chica Dorada” señaló que su mamá, Susana Dosamantes, la enseñó a defenderse en la industria del entretenimiento.

"No puedo contar cosas específicas porque no me gusta, pero mi mamá me dio herramientas para a los 18 años ser independiente, poder acusar y decir a mí no", mencionó la cantante.

Además, en ese entonces la intérprete de “Mío” aplaudió el valor de las mujeres para denunciar los casos de abuso.

Sasha Sokol acusó de abuso a Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de haber abusado de ella cuando tenía 14 años. Dijo que tuvieron una relación durante cuatro años y señaló que el productor mentía y manipulaba la verdad sobre lo que ocurrió en esos años.

La exintegrante de Timbiriche recibió apoyo de parte de sus excompañeros y de otras celebridades que se solidarizaron con ella.

KR