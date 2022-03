Regina Blandón explota por rumores de que Eugenio Derbez la acosó: "se mama***"

Desde que Sasha Sokol reveló que Luis de Llano abusó de ella, diversos famosos han sido acusados de los mismo, uno de ellos fue Eugenio Derbez, quien en redes fue señalado de haber acosado a Regina Blandón, cosa que la famosa negó rotundamente. Ahora, la actriz explotó contra la prensa por insistirle con dicha información falsa.

Regina Blandón fue hostigada por los reporteros de farándula en una obra de teatro, en la cual le preguntaron por milésima vez si Eugenio Derbez la había acosado a ella o a otra mujer. Ante ello, la famosa les respondió que sólo buscan clics con notas sin fundamento y que les faltó ética profesional al preguntarle lo mismo a Alessandra Rosaldo, la pareja de Derbez.

“Se mama***, hoy se habla de esta obra, no voy a hablar con gente que tergiversó todo lo que pasó. Fueron a preguntarle a Alessandra al aeropuerto con su hija y me parece de muy mal gusto y amigos de la prensa no sé quién estaba ahí, pero eso no se hace”, sentenció “Bibi P. Luche”.

Tras ello, Regina Blandón señaló que el tuit que comenzó con dichos rumores sobre Eugenio Derbez lo hizo una persona sin fundamentos y sin que hacer, y agregó que le molesta que la prensa de agarre de cualquier cosa sólo para tener clics en sus portales.

El tuit que desató la furia de Regina Blandón Especial

“Estuvieron más abajo que un troll porque él dijo: 'nada más falta que Regina salga' y yo salí a defender algo. Estoy muy enojada, agarraron una palabra, el supuesto abuso para agarrar clics y la gente de la prensa que es responsable de dar información tan importante y del que todos somos parte sin seriedad, no se puede”, expresó.

“De ese tema es todo lo que voy a decir. Él se merece todo lo que tiene porque es un chido, siempre ha sido un chido con todo mundo, se merece eso y más. Lo quiero con todo mi corazón a él y a su familia. Trabajar con él siempre y para siempre”, finalizó Blandón.

