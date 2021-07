Vanessa Claudio abandona Suelta la Sopa; revela entre lágrimas ¡que se va a Turquía!

Vanessa Claudio abandonó el programa “Suelta la Sopa” luego de año y medio de estar en la emisión y, por si fuera poco, reveló entre lágrimas que se va a Turquía a emprender un nuevo proyecto.

Hace un par de semanas, “Chimse no Like” filtró que Vanessa Claudio dejaría “Suelta la Sopa” debido a que era víctima de malos tratos por parte de la producción del programa, e incluso predijo que la puertorriqueña se irá a Turquía para hacer una telenovela.

No obstante, al equipo de “Chisme no Like” le pasaron mal el dato, pues Vanessa Claudio no se irá a Turquía a estelarizar un melodrama, sino que conducirá un reality show; además de que la modelo también dejó claro que se va de Telemundo en buenos términos.

Así se despidió Vanessa Claudio de Suelta la Sopa

Vanesa Claudio no perdió ni un solo segundo de su tiempo, pues al anunciar entre llanto su salida de “Suelta la Sopa”, también compartió que ese mismo día viajaría a Turquía para empezar a trabajar.

"Hoy mismo me voy en la tarde a Turquía al otro lado del mundo. Estoy nerviosa, pero me voy bien lista y preparada porque ustedes me han hecho este camino muy fácil. Me han dejado un camino de una mujer fuerte y todo terreno", señaló.

Sus compañeros se despiden de Vanessa Claudio en redes Especial

“Yo sigo siendo parte de esta gran familia de ‘Suelta la Sopa’, sólo tengo palabras de agradecimiento… este es el equipo más profesional que existe, es el número uno al frente y detrás de cámaras”, agregó Vanessa Claudio mientras lloraba ríos.

Aunque Vanessa Claudio no reveló a detalle de qué tratará el reality show que conducirá en Turquía, dijo que firmó contrato por un año.