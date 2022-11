Alex Kaffie afirma que Irina Baeva ya no vive con Gabriel Soto: "Ya sacó el tilicherío"

En los últimos días se ha especulado que Gabriel Soto e Irina Baeva habrían terminado su relación y que están juntos sólo por el compromiso que tienen con su empresa.

Por si fuera poco, también se ha dicho que Gabriel Soto ya tiene una nueva conquista, quien sería la colombiana Sara Corrales.

Ahora, Alex Kaffie aseguró que Irina Baeva ya se fue de la casa de Gabriel Soto, luego de que la rusa salió a hablar sobre la relación.

Y es que Irina Baeva afirmó que sí sigue en pie su boda con Gabriel Soto, pero que aún no hay una fecha definida; asimismo, le pidió a la prensa que dejen de inventar notas para tener clics:

"Queridos medios de comunicación, que hicieron nota donde nunca hubo nota, nosotros la única razón por la que nos separamos, en algún momento, fue por cuestión de trabajo, cuando yo me fui a Nueva York a tomar un curso de actuación de dos semanas, después regresé, estuve semana y media, y me fui a Qatar prácticamente un mes entero. Gabriel está grabando, por esa misma razón no está hoy acompañándome", dijo.

Tras ello, le mandó saludos tóxicos a Alex Kaffie, quien respondió: “pues debería mandarme el WhastApp, ella tiene mi teléfono”, dijo, tras lo cual afirmó que la rusa ya no vive con el ex de Geraldine Bazán.

“Pero algo debe estar pasando porque ella ya sacó los tiliches de la casa que compartían juntos, ya sacó el tilicherío, entonces algo pasa", pronunció.