Martha Higareda confiesa odió su papel en "Cásese quien pueda" por "fresa y superficial"

Martha Higareda es recordada por el clásico “Amarte duele”, pero también ha participado en comedias destrozadas por la crítica como “No manches Frida” y “Tod@s caen”. No obstante, entre su filmografía el papel que más detestó fue el que hizo en “Cácese quien pueda”, cinta que ella misma escribió.

En entrevista con “Pinky Promise”, Martha Higareda reveló que su peor papel ha sido el de Ana Paula de “Cásese quien pueda”, además de que es con el que menos se identifica, pese a que ella lo creó.

"Escribí ‘Cásese quien pueda’ y cuando yo la estaba escribiendo, la escribí para que la actuáramos mi hermana y yo. Yo tenía muy claro que quería ser el personaje de Daniela", inició en sus declaraciones.

No obstante, antes de iniciar la producción le dio a elegir a su hermana el personaje que quería interpretar y eligió a Daniela, por lo que Martha Higareda se tuvo que conformar con el Ana Paula, el cual no era de su agrado por “fresa y superficial”.

"Es una niña muy fresa, muy superficial. El novio le pone el cuerno, ella lo cacha, y de todas maneras decide continuar con la boda porque le importa mucho lo que van a decir, y entonces de pronto me toca interpretar a una niña demasiado fresa y yo decía: 'es que voy a caer muy gorda'", señaló Martha Higareda.

Finalmente, la famosa aclaró que ella es todo lo contrario a dicho personaje: "le eché mucho corazón, pero sí Ana Paula es muy diferente a mí, o sea, no soy tan superficial. Sí soy más zen, más apegada a la tierra, estas diferencias sociales a mí no me importan".