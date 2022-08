En redes sociales se viralizó la reacción de la influencer Yeri MUA contra el personal de un módulo del INE por escoger una foto para su credencial de elector dondea su parecer luce “horrenda”.

“No es posible que encima de que te atienden horrible en el INE del Coyol y que te quieran poner a esperar […] en el sol a casi 40 grados, te tomen las fotos más feas del mundo y ni siquiera te pongan un filtrito”, escribió Yeri MUA en Facebook.

La joven hizo una transmisión en vivo para contar su experiencia con los encargados del módulo del INE, a quienes comparó también con el personal del IMSS.

“Se me arruinó mi pinch* día con esta identificación”, lamentó la influencer. “En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, porque yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta”.

El video ha alcanzado más de 2.5 millones de reproduccions, 66 mil reacciones y cerca de 51 mil comentarios.

“No por ser influencer te van a tratar bien”, le comentó una usuaria de Facebook.

Originaria de Veracruz, Yeri MUA inició hace algunos años como youtuber, en donde hacía tutoriales de maquillaje. Con el tiempo sus seguidores aumentaron y se convirtió en emprendedora, modelo e influencer.