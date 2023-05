Yeri Mua confiesa que sufrió anorexia desde los 9 años: 'me sentía gorda... no me quería' (VIDEO)

Yeri Mua siempre da mucho de qué hablar y ahora la “Bratz jarocha” confesó que hace algunos años padeció anorexia.

Así se lo confesó al youtuber Gusgri, a quien le hizo la impactante revelación que “desde los nueve empecé a sufrir anorexia… entonces fue complicado para mí aceptar mi cuerpo”.

“Estaba constantemente haciendo dietas o como muy traumada con qué comía porque me sentía gorda. Fue una etapa bien complicada por el tema de mi cuerpo”, agregó.

Yeri Mua agregó que no se quería al grado de que se descuidó tanto que se deprimió severamente: “Cuando era flaca me sentía gorda y luego engordaba… Tenía un desmadre”.

“Me dejé engordar y me descuidé totalmente, ni me quería bañar, estaba muy deprimida, pasé por depresiones con mi cuerpo. A todo esto, yo era todavía una niña, tenía 15, 16, y empecé a comer mucho y me dejé de arreglar, dije ‘No me importa’, me descuidé”, agregó.

Yeri Mua justificó que por este motivo “están esas fotos mías horribles, estaba en mi peor etapa, pero no era fea, realmente estaba gordita, no busca algo que me hiciera ver bien”.

“Por estar gordita, prefería ponerme algo que me tapara las lonjas, en lugar de algo que me favoreciera… no hacía nada para verme bien, no me quería, por eso es que me veía como tal”, remarcó la famosa.