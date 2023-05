Elaine Haro acusa al conductor Rulo Sker de abuso; Yeri Mua fue testigo: 'la jaloneó'

La cantante Elaine Haro acusó al conductor de Telehit Rulo Sker de presuntamente haber abusado de ella durante un evento de Bandamax.

En un video que subió llorando a sus redes, Elaine Haro relató que vivió un momento “muy desagradable”, pues Rulo Sker interrumpió sin ningún motivo su presentación en el evento.

Nunca he vivido una situación..... 💔

pública de ABUSO... por favor 🙏 pido Apoyo @TvBandamax

gracias @yerimua 🙏🌹 pic.twitter.com/4vOTATNZTE — Elaine Haro Music (@ElaineHaroMusic) May 4, 2023

“Acabo de vivir una experiencia muy desagradable. No pude terminar mi show porque lo interrumpieron, una persona lo interrumpió, se paró a interrumpirlo, esa persona es Rulo Sker. Me duele, me afecta”, dijo entre lágrimas.

“No me había pasado y fue muy desconcertante todo. Hoy no me siento muy bien para explicarlo. Ya mañana se los contaré, cuando esté más tranquila”, agregó, para después remarcar que había sido víctima de abuso por parte del conductor, sin dar mayores detalles.

“Nunca he vivido una situación pública de ABUSO. Por favor, pido apoyo @TvBandamax gracias”, sentenció.

Hoy Cante con el Corazon!!💔

Y Rulo Sker.. me quizo callar para siempre!!

Esto es Abuso!!🥺🥲😔

Que impotencia 😭@TvBandamax pic.twitter.com/WK526BWOxg — Elaine Haro Music (@ElaineHaroMusic) May 4, 2023

Yeri Mua vio a Rulo Sker violentar a Elaine Haro

Yeri Mua se sumó a las palabras de Elaine Haro y afirmó que ella vio como Rulo Sker violentó a la cantante en pleno escenario ante todos.

“Yo y otra conductora fuimos testigos de cómo se la jaloneó a esa niña antes de subir al escenario y quién sabe qué hará en privado porque, si eso lo hizo en frente de todos, quién sabe que más le hará en privado el cabr**”, lamentó.

Además, Yeri Mua reveló que Rulo Sker se la pasó hostigándolas a ella y a la otra conductora, pues las cuestionaba respecto a lo que les pudo haber dicho Elaine Haro: “nos decía ‘¿qué les dijo ella de mí?’, pero nos preguntaba así como enojado”.