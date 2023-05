Mary Boquitas revela que Raúl Velasco sabía que Sergio Andrade abusaba niñas: 'no era tan secreto'

Sergio Andrade, una de las mitades del perverso clan Trevi-Andrade, pasará a la historia como uno de los abusadore sexuales más horripilantes de la historia, y ahora María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, reveló que el sujeto era solapado y protegido por una de las grandes figuras de la TV mexicana: Raúl Velasco.

Así lo afirmó Mary Boquitas en el programa “Uforia Podcast”, en el cual la famosa relató no sólo como fue el día que se casó con Sergio Andrade cuando tenía 15 años, sino que ventiló que las atrocidades que el clan Trevi-Andrade cometían era bien conocidas por muchos.

Mary Boquitas contó cómo fue el día que su grupo, Boquitas Pintadas, el cual era manejado por Andrade, debutó en “Siempre en Domingo”, el progama de Raúl Velasco.

“El gran día llegó, estábamos todas muy nerviosas, pero mis nervios no eran por las cámaras o los cientos de espectadores que abarrotaban el estudio donde se grababa en vivo el legendario show del famosísimo presentador Raúl Velasco, mi temor era Sergio, si yo me equivocaba en una sola nota, yo sabía lo que me esperaba cuando nos quedáramos a solas”, lamentó.

Tras su show, Mary Boquitas narró que se encontró a Raúl Velasco en el camerinno, lugar donde el sujeto le dijo:

no te pierdas: Gustavo Adolfo Infante afirma que el esposo de Mary Boquitas le iba a pegar en VIVO (VIDEO)

“Ven, te quiero preguntar algo: ¿Tú eres la que te casaste con Sergio, verdad?”, a lo que ella le respondió: “No, no, no, ¿cómo cree? Si yo ni novio tengo, mi papá no me da permiso”, lo cual pronunció pues sabía que, si Andrade se enteraba que había “filtrado información”, le iba a ir muy mal.

No obstante, Raúl Velasco le insistió: “Yo sé que te casaste con él, porque lo conozco muy bien”, dejando claro que conocía los crímenes y abusos que el ex productor cometía con mujeres y niñas.

“Me fui confundida y con la sensación de que otros sabían lo que Sergio hacía y a nadie le importaba”, agregó Mary Boquitas.

“No culpo al famoso presentador de nada, simplemente me asusté todavía más, al darme cuenta de que el secreto no era tan secreto, y eso no cambiaba las cosas. Si mi boca estaba cerrada, se cerró todavía más, y mejor decidí concentrarme en todo lo bueno que nos estaba sucediendo en el grupo”, lamentó Mary Boquitas.