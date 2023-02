Gloria Trevi habla por primera vez de su relación con Sergio Andrade: "Estaba enamorada"

La cantante Gloria Trevi habló por primera vez sobre lo que vivió con Sergio Andrade,en una entrevista que le ofreció al periodista español Risto Mejíde, ya que en México la artista no ha querido dar declaraciones abiertamente sobre lo sucedido.

Gloria Trevi recordó que conoció a Sergio Andrade cuando tenía 15 años y quedó impactada porque, dijo, ella lo admiraba ya sin conocerlo por las canciones que él producía con las cuales ella conectaba.

“Para mí él era el Rey Midas, el productor que sin haberlo conocido hacía canciones que a mí me llegaban. A la hora de que yo lo conozco lo veo con una admiración que él supo hacer que yo la confundiera con amor. Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor; pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo lo idealicé”, dijo Gloria Trevi.

La cantante señaló que a los 15 años ella sentía que era más lista que los adultos, pero que se enamoró de Sergio Andrade, quien después le dijo que no eran nada y que su relación era solamente de trabajo.

Me enamoro de la persona incorrecta y luego esa persona me dice ‘tú y yo no somos nada, solamente soy tu manager Gloria Trevi

Gloria Trevi dijo que estuvo 17 años bajo la influencia de Sergio Andrade y que a los 30 años ella se sentía quebrada.

También habló del sometimiento bajo el que estaba, pues mencionó que Sergio Andrade la mantenía alejada de todos, hasta de su familia y amigos.

“Yo seguía enamorada porque no había conocido a nadie más. Yo ya no podía hablar con ningún señor, con ningún hombre, con ningún muchacho. Yo no podía tener prácticamente contacto con mi familia más que muy poco y siempre acompañada”, contó.