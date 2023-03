Melissa Galindo afirma que Kalimba tiene 'alrededor de 6' víctimas de abuso

Melissa Galindo emitió una serie de fuertes declaraciones tras denunciar formalmente a Kalimba por el delito de abuso sexual agravado, señalando que al menos seis personas sufrieron abuso por parte de él.

“Han sido días… No puedo decir buenos, me encantaría poder decir que han sido días buenos, definitivamente ha habido momentos de quiebre muy fuertes, pero nunca me había sentido tan valiente como el día que decidí alzar la voz por mí y hablar mi verdad, sacar lo que estuve cargando”, dijo Melissa Galindo a la prensa.

La cantante Melissa Galindo dijo que no esperaba que Kalimba la demandara tras denunciarlo de manera pública por presunta agresión sexual, ya que su único propósito era levantar la voz.

“Las víctimas no hablamos cuando la gente cree que es el momento adecuado, las víctimas hablamos cuando nos sentimos listas. Y aún así, creo que nunca es cómodo hablar de un tema como este, te pone en un lugar muy vulnerable, es tu intimidad que fue invadida, es tu cuerpo, es tu casa en donde entraron sin permiso”, agregó.

Melissa Galindo afirmó que es muy violento que Kalimba la haya demandado por daño moral: “Me parece muy violento continuar violentando a alguien que ya agrediste sexualmente, me parece inhumano. Me parece una forma muy violenta de amenazar y tratar de silenciarme aún más cuando ya viviste cómodo con mi silencio durante dos años”.

“Siento que ese comunicado en parte se hizo para las demás personas que alzaron un poquito la voz cuando alcé la mía; creo que ahí se filtró un poquito de información de otras personas que me escribieron ‘Yo viví lo mismo con él’”, agregó Melissa Galindo.

Fue entonces cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó: “¿Cuántas víctimas del señor Kalimba conoces?”, a lo que ella aseguró que eran alrededor de seis.

“Creo que alrededor de unas seis personas. Lo curioso es que a dos de ellas me dijeron que había sido exactamente lo que yo viví, me dijeron hasta las personas que venían en la camioneta con ellas. Y otras tres personas que fueron casos más duros que el mío, son temas más fuertes de los que yo no puedo hablar, pero temas bastante rudos”, afirmó Melissa Galindo.