Lyn May revela que abusaron de ella cuando tenía 14 años: 'Nunca lo voy a perdonar'

Lyn May confesó uno de los episodios más duros de su vida, pues reveló que fue violada cuando tenía tan sólo 14 años de edad.

Así lo relató Lyn May al programa “Siéntese quien pueda”, justo en una sección en la que estaban hablando de que si sería capaz de perdonar a la gente que la ha dañado en el pasado.

“Si me violan no voy a perdonar”, dijo, ante lo cual los morbosos de los conductores le preguntaron qué era lo peor que le habían hecho, a lo que dijo: “violarme y no voy a perdonar a ese que me violó”.

Julián Gil, famoso porque su ex Marjorie de Sousa no lo deja ver a su hijo, empezó a sacarle información a Lyn May porque el morbo lo carcomía: “¿Cuándo fue eso? ¿Lo denunciaste o te quedaste callada?”

“No, no lo denuncié porque yo estaba muy chiquilla”, respondió Lyn May, tras lo cual contó cómo se dio aquel escabroso episodio de su vida.

“Cuando me llevó ese tipo y me violó me dijo que iba a enseñar México, que estaba muy bonito, y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado… Nunca lo voy a perdonar, ¡jamás!”, sentenció Lyn May.