Lyn May afirma que su acoso a Daniel Arenas "estaba todo montado"

Lyn May desató un sinfín de críticas por acosar sexualmente en vivo a Daniel Arenas en el programa “Hoy Día”, pero la famosa ya salió a responderle a la gente, asegurando que todo fue un show montado.

En entrevista con de Gustavo Adolfo Infante, Lyn May afirmó que ella no acosó a Daniel Arenas, sino que todo fue un montaje para figurar.

Lyn May intentó besar a Daniel Arenas en pleno programa en vivo, fue rechazada y señalada de acoso 😶 pic.twitter.com/vfOXLnvPQS — Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2023

“Ayer estuvimos los dos sentados platicando muy a gusto, a todo dar, muy lindo. Ya sabemos que este es un show, sabemos que debemos de ganar el rating”, señaló Lyn May.

La famosa agregó que, aunque todo era un show que estaba ensayado, de igual manera le pidió disculpas a Daniel Arenas, por si había pensado que se había propasado.

“Cuando salimos le dije: ‘ay, disculpa tú sabes que esto es un show y que lo hacemos para tener rating y cuando se despidió de mí me dio un abrazo. Se portó muy lindo conmigo, es todo un caballero. Le dije, salúdame a tu esposa”, dijo Lyn May.

“Así estaba montado, eso lo hicimos en ensayos, lógico no le iba a dar un beso, imagínate la boca roja, le doy un beso, lo dejo como payaso nada más era como un juego. Todo estaba planeado. Es parte de mi forma de trabajar y felices estaban los productores conmigo, me llevó el productor al aeropuerto, comió conmigo”, finalizó Lyn May.