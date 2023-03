¡Se están peleando! Lyn May tacha de "corriente" vestuario de Lorena Herrera (VIDEO)

Lyn May y Lorena Herrera tuvieron una “guerra” de declaraciones, luego de que la vedette dijera que los vestuarios de la actriz y cantante son de tela corriente.

Lyn May ofreció una entrevista en la que habló sobre Lorena Herrera y aunque destacó la belleza de la cantante mencionó que el vestuario que usa es de poca calidad, por lo que consideró que sería una falta de respeto al público.

“Lorena es linda, es guapa, pero luego saca una ropa que cuesta mil pesos el vestido. ¿Por qué no gastan en vestuario? Es un vestido... carajo, con una tela bien corriente. Caray, la gente no se merece eso”, dijo Lyn May.

Lorena Herrera responde a Lyn May por decirle que su ropa es corriente

Sin embargo, Lorena Herrera no se quedó callada y le respondió a Lyn May que ella tiene porte para poder usar cualquier ropa sin necesidad de invertir mucho dinero.

“Cuando tiene la percha una tan correcta, no tiene uno que invertirle tanto a la producción, pero cuando no hay percha sí tienes que gastar las millonadas en marca. Yo, gracias a Dios, no invierto tanto, pero lo que compro se me ve bien”, dijo Lorena Herrera.

La actriz y cantante señaló que ella se encarga de diseñar sus vestuarios, pues se considera una diseñadora frustrada.

“Nunca repito el outfit, a fin de cuentas, la mayoría de las cosas las diseño yo en mi cabeza”, comentó la artista.

Finalmente, Lorena Herrera comentó que Lyn May es conocida por hacer declaraciones para generar polémica y dar de qué hablar, pero aseguró que antes de hablar debería de tener pruebas, ya que lo que dijo de su vestuario fue sin conocer las facturas o precios de lo que invierte en su vestuario.