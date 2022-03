Lorena Herrera destroza a quienes tienen OnlyFans: "Es de lo más denigrante y deprimente"

A diferencia de lo que el mundo podría haber pensado, Lorena Herrera es enemiga del OnlyFans y detesta a cada una de las personas que suben a dicha plataforma su contenido erótico sin censura, motivo por el cual la famosa lanzó una dura crítica en contra de ellos.

En una entrevista, los medios le preguntaron a Lorena Herrera si tiene pensado abrir su OnlyFans, cosa que desató la furia de la famosa, por lo que se le fue con todo contra quienes sí tienen su página ahí.

“No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años, que no tendría que hacer algo que para mí sería incomodo. Me sentiría quizás incomoda”, inició Lorena Herrera.

Tras ello, la famosa afirmó que vivir del OnlyFans le parece lo más denigrante y deprimente que una persona podría hacer en su existencia.

“Por lana, o sea, tener sexo con alguien, ponerlo, venderlo, ponerlo en redes, me parece de lo más denigrante, deprimente. Tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible. Y aunque fuera tu situación económica tan terrible puedes hacer otras cosas”, remarcó.

Lorena Herrera agregó que le mostraron el contenido de OnlyFans de una persona que conoce y que terminó asqueada;

“¿Tan poquito eres, tan poquito te sientes como para vender sexo con alguien más y que todo el mundo te vea ahí?”, sentenció.

