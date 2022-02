Ninel Conde inaugura su OnlyFans con corte de listón y adelanta que mostrará sus "piecitos y algo más"

Ninel Conde se encuentra de fiesta, pues por fin inauguró su cuenta de OnlyFans, motivo por el que cual la famosa hizo una pequeña ceremonia de corte de listón para hacerlo oficial.

El lanzamiento ocurrió en el programa “El Gordo y La Flaca”, emisión en la que Ninel Conde adelantó que su OnlyFans ya cuenta con dos sesiones exclusivas hechas con amor para sus suscriptores.

Ninel Conde inaugura su OnlyFans Especial

No obstante, Ninel Conde dejó claro que no subirá a su cuenta contenido explícito ni desnudos, pues afirma que sus intenciones son más sensuales. Sin embargo, la famosa afirmó que sus fans sí podrán disfrutar de sus “piecitos y algo más”.

“Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales”, dijo.

A través de su Instagram, Ninel Conde dio una probadita del contenido exclusivo de su OnlyFans, en el cual cobra una cuota mensual de 400 pesos.

“Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando. Podrán ver contenido exclusivo y de calidad en OnlyFans como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo”, escribió Ninel junto a su foto.

