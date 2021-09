Ninel Conde canta en bares y restaurantes de EU, tras fuga de Larry Ramos (VIDEO)

La actriz y cantante Ninel Conde estaría pasando un mal momento en su carrera profesional, luego de que su pareja Larry Ramos se escapó de las autoridades de Estados Unidos.

A través de la cuenta de Instagram de Chisme No Like se dieron a conocer videos y fotografías en las que Ninel Conde aparece cantando en bares y restaurantes de Estados Unidos, al parecer sería Lorenzo Méndez, quien le está consiguiendo estas presentaciones.

“Lorenzo Méndez, la expareja de Chiquis Rivera le ha conseguido trabajo en restaurantes y bares de sus amigos. En exclusiva, te presentamos imágenes del mini concierto que ofreció el "Bombón Asesino" detrás de una barra de un bar de los Estados Unidos en donde sólo acudieron 125 personas”, se lee en el mensaje de la publicación de Chisme No Like.

La publicación señala que con esta forma de trabajo Ninel Conde podría “generar un poco de dinero de manera 'clandestina' sin ser detectada por Hacienda”.

te puede interesar Filtran audio en el que Larry Ramos confiesa que tenía planeado fugarse (VIDEO)

Chisme No Like dice que Ninel Conde se presentará este sábado 11 de septiembre en Mi Vallarta en South Elegin, lugar que vende mariscos.

Han sido los propios lugares en donde se presenta que comparten imágenes de los shows de Ninel Conde, ella misma promocionó su presentación en Mi Vallarta.

NInel Conde habló de la fuga de Larry Ramos

A través de Instagram Ninel Conde publicó un comunicado en el que manifiesta sentirse rota por dentro y por fuera y que se equivocó como cualquier ser humano, sin embargo, regresar a los escenarios es lo que le da fuerza para seguir adelante a pesar de que su esposo Larry Ramos es un prófugo de la justicia.

“Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. ¡Si lloro me pasa un tequila! ¡Los espero y los amo!”, se lee en el mensaje de Ninel Conde.

KR