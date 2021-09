Filtran audio en el que Larry Ramos confiesa que tenía planeado fugarse (VIDEO)

Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, ya había planeado fugarse, luego de que fue acusado de defraudar a más de 200 personas, así lo evidencia un audio que él le envió a una de sus víctimas.

El programa Venga La Alegría dio a conocer un audio que Larry Ramos le envió a Cinthia Velarde, quien fuera colaboradora de Alejandra Guzmán y a quien el esposo de Ninel Conde defraudó.

En el mensaje se escucha a Larry Ramos decir que entre las opciones que tiene contempladas para enfrentar su delito están huir, quitarse la vida o declararse en bancarrota.

“Las siguientes opciones te las comento en confianza: una es perderme, huyo, me desaparezco y me demanden por estafador y me pongan en la Interpol, la otra es suicidarme, quitarme la vida y hacer sufrir a mi familia, cosa que jamás haría; declararme en bancarrota, cosa que va en contra e mis principios y mi ser”, afirmó Larry Ramos en el audio.

Te puede interesar ¿Cuántos años pasaría en la cárcel Ninel Conde por caso de Larry Ramos?

El esposo de Ninel Conde señaló que trabajaría toda la vida para pagar el dinero a las personas que estafó, dijo que estaba dispuesto a pagar y a hacer un plan para devolver a todas las víctimas el dinero que perdieron.

Asimismo, Larry Ramos mencionó que ella sabe la calidad de persona que es él y por eso se comprometió a pagar.

Larry Ramos huyó del FBI delante de Ninel Conde

Hace una semana Larry Ramos se escapó del arresto domiciliario, pues cortó el grillete de seguridad que lo localizaba y se fue de su casa, dejando a Ninel Conde en la vivienda.

Hasta el momento Ninel Conde no ha sido investigada por complicidad, ya que ella se encontraba con Larry Ramos al momento de la fuga. El FBI está buscando a Larry Ramos, pero hasta el momento no se sabe dónde está.