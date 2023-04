'Me dijo que él era así de cínico': señalan a Adrián Marcelo por presunto acoso y abuso sexual

A través de su cuenta de Instagram, Carolina Lerma, una joven que sostuvo una relación sentimental con Adrián Marcelo, denuncia que fue víctima de acoso/abuso sexual por parte del polémico youtuber.

En dicha publicación, cuenta cómo es que Adrián Marcelo la citó para hablar de dicha relación y durante la cita, él habría mostrado actos abusivos en su contra por lo que hoy decide alzar la voz para contar su historia.

'Esto lo hago por mí'

Carolina inicia el posteo indicando que se considera reservada en temas que tienen que ver con su bienestar emocional, pero que el peso que ha sentido en el último mes, en el que ha reconocido su lucha interna, la lleva a alzar la voz y dar a conocer su caso. "Quiero alzar mi voz por las mujeres que han vivido lo mismo y fueron silenciadas, detener a mis agresores a no repetir este mismo comportamiento con alguien más, miedo de hablar por estar en el ojo del huracán y miedo por las consecuencias de hablar para mí".

Es entonces cuando el relato de Carolina comienza. "El pasado 4 de febrero de 2022, tuve un encuentro con Marcelo, debido a que meses atrás tuvimos una relación sentimental. El motivo era únicamente hablar de cómo me sentía respecto a lo que había sucedido entre nosotros. Él sugirió vernos en un departamento, a lo cual yo preferí hablar en su auto ya que mi intención era ser breve".

Continuó: "Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir su mal trato hacia mí, él comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué".

'Me dijo que él era así de cínico'

En México, el 45 por ciento de las mujeres que habitan nuestro país asegura haber vivido algún tipo de agresión o acoso sexual en su vida, de acuerdo a una encuesta realizada por Enkoll para el diario El País. Carolina, lamentablemente, ya es una de ellas. En su relato, siguió: "Me hizo sentir mal, primero que nada, porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos".

"Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él, e incluso mencionó de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas, como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo. Después de un momento de shock por todo lo que estaba sucediendo desde un inicio, al final pude reaccionar y sólo me retiré sin decir una palabra", escribió Carolina.

Adrián Marcelo de nueva cuenta en el ojo del huracán. Instagram Carolina Lerma.

'No estamos solas'

Carolina finalizó su post, en el que contó otro abuso sexual del que fue víctima por parte de uno de sus mejores amigos, que no se quiso quedar callada pese al miedo que tenía de enfrentar a sus agresores, "sobre todo porque uno de los involucrados es una figura pública y estoy consciente del poder social que esta persona tiene".

"Decidí publicar esto, lo hago por mí, para poder sanar y por todas esas mujeres que como yo han sido víctimas de violencia de género. Esta publicación no es con el énfasis de dañar la imagen de nadie u obtener alguna remuneración económica. No estamos solas, la empatía y unión es lo que nos hace fuertes y que de ser posible esto no le pase a ninguna más", finaliza su publicación Carolina Lerma, agregando dos fotografías de las personas a las que señala (con el uso de la presunta inocencia) y un audio de Adrián Marcelo.

Hasta el momento, no hay alguna postura oficial por parte del youtuber quien utiliza sus redes sociales de manera recurrente y hasta el cierre de esta nota, todavía no había hablado al respecto.