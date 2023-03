Adrián Marcelo no aguantó las críticas y explotó: "Me tienen harto, jamás he hecho daño" (VIDEO)

El conductor Adrián Marcelo ya se cansó de que lo critiquen por sus videos que sube a YouTube y sus comentarios polémicos que hace por lo que explotó contra quienes lo atacan en las redes sociales.

Durante su programa de televisión “Adrián Marcelo Presenta”, el conductor no se guardó nada y estalló contra los que lo han criticado por sus comentarios.

“No sólo es Chessman, es Adela Micha en su programa, es José Reséndiz, es un diputado que está distraído, es una gordita que se quiere colgar declaraciones que piensa que son para ellas, me tienen harto, me tienen harto, yo jamás le he hecho daño a nadie en la calle, por eso tengo los huev… de seguir saliendo a ponerle un micrófono a la gente, dejen de atribuirme cosas que no son, eduque usted a sus hijos, antes de que los eduque un puñetas como yo. Déjese de cosas, no evada lo que le toca”, dijo Adrián Marcelo.

Asimismo, Adrián Marcelo defendió los programas de la televisora en la que trabaja y señaló que la gente tiene el poder de cambiarle de canal, sino le gusta el contenido.

“Si nosotros hacemos mugrero aquí, es porque de este mugrero comen más de 3 mil familias directa e indirectamente. Si usted tiene opinión y quiere seguir criticando gente de Multimedios, tiene un control y cámbiele a la chin… de este programa y deje de molestarme, por favor”, mencionó el youtuber.

Señaló que él en la calle aguanta y ayuda a las personas y que no va a permitir que insinúen que él sale a humillar a las personas.

“Yo no me porto así con ustedes. En la calle soy el que aguanta, el que ayuda, pero no me porto así con usted y no me van a crear esa fama de que estoy humillando personas, ¿quién se siente humillado aquí por el amor de Dios?”, comentó Adrián Marcelo.