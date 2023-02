Adrián Marcelo hace polémica sugerencia a personas con sobrepeso: "Una cuerda de 19 mm los aguanta"

Adrián Marcelo volvió a atacar en las redes sociales a las personas con sobrepeso, luego de que hiciera comentarios de gordofobia en el programa de Karla Panini.

El youtuber decidió generar más polémica con comentarios subidos de tono en su cuenta de Twitter, en el que se lanzó contra todos los que lo están criticando.

Adrián Marcelo escribió un tuit en el que hace una polémica sugerencia a las personas son sobrepeso.

“Seré sincero: Todos los gorditos que he conocido en mi 32 años de vida se aceptan cómo son y viven ‘felices’. En caso de que mis comentarios hayan llegado a personas con depresión por sobrepeso: En Home Depot venden una cuerda de 19 mm. de grueso, esa los aguanta”, se lee en el mensaje.

Adrián Marcelo y su tuit que sugiere a personas con sobre peso atentar contra su vida Foto: Especial

Por supuesto, los usuarios volvieron a criticar a Adrián Marcelo por este tuit y lo tundieron por incitar al suicidio.

“Una cosa es el mame de la gente gordita y otra que incites al suicidio no seas mam..”, “Ya ya ya, llegaste al punto en el que no es chistoso. Sientes que la gente te aplaude pero no, ya dejó de ser chistoso bro. Ya supéralo”, “El problema no es el tal Adrian Marcelo. El problema es que hay gente que le dan risa sus comentarios. Eso me preocupa más que la opinión de un tipo ignorante”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

Herly RG responde a comentarios de gordofobia de Adrián Marcelo

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue la respuesta que le dio la tiktoker Herly RG, quien se pronunció sobre los comentarios de gordofobia de Adrián Marcelo.

“Pobrecito de Adrián Marcelo y su enfermedad llamada “pendeji…” esperemos se cure pronto”, escribió la influencer, quien es feminista y se ha pronunciado en contra de hablar de cuerpos ajenos en su contenido de redes sociales.