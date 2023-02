Tunden a Adrián Marcelo y Karla Panini por comentarios de gordofobia: "Las gordas están mal" (VIDEO)

Adrián Marcelo y Karla Panini se volvieron blanco de críticas en las redes sociales, luego de que el youtuber hiciera comentarios de gordofobia en el podcast de la comediante.

En redes circula un fragmento del programa de Karla Panini llamado “Mal influencers”, en el video aparece Adrián Marcelo sacando todos los comentarios de odio contra las personas con sobre peso, especialmente contra mujeres.

“Me siento con la libertad de mandar a la ver… a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento”, empieza diciendo Adrián Marcelo.

Karla Panini trata de bajar el tono de los comentarios de youtuber, mencionado que no puede hacer eso, pero Adrián Marcelo sigue y afirma que “las gordas están mal, si en algo vamos a estar de acuerdo, las gordas están mal”.

Jaír Villarreal, en su papel de Ernestina del Mar, quien es el co conductor de Karla Panini lo interrumpe al decir que es por salud.

Pero Adrián Marcelo continuaba con su mensaje y se lanzó contra las mujeres con sobrepeso que han aparecido en portadas de revistas, en referencia a que la comediante Michelle Rodríguez posó para Marie Claire.

Ahora salen en revistas y posando, talla extra, no, no, no, no hiciste nada para merecer una portada gorda, tragar ¿Cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas Adrián Marcelo

Tanto que decir sobre este personaje, lo peor de todo es que tiene una audiencia grandísima que le siguen ciegamente, incluso adolescencias e infancias.



pic.twitter.com/jjoVM5Pt4T — Meredith G. 🛋️✨ (@MerGarza) February 17, 2023

Karla Panini intentó tomar una postura mediadora y le dijo a Adrián Marcelo: “Es como cada quien respeta su cuerpo, valora su cuerpo”, pero el influencer insistió y remató su comentario señalando que México es el país número uno en enfermedades cardiovasculares.

Tunden a Adrián Marcelo y Karla Panini

Los usuarios de internet no perdonaron a Adrián Marcelo por sus comentarios de gordofobia, mientras que aunque Karala Panini no tuvo nada que ver también fue salpicada con los ataques en redes sociales.

“Indignante, debería de haber una regulación. Dios los hace y ellos se juntan”, "Karla Panini be like 'cada quién respeta su cuerpo'; respetar a las mujeres casadas y no meterse con sus maridos ya es avaricia, verdad?”, “Muy desafortunados sus comentarios. Estar delgado no es sinónimo de buena salud como tampoco lo es estar pasado de kilos”, “Hace todos sus videos pacheco o tomado no espero mucho de una persona así”, fueron algunos de los comentarios.

Una vez vi un video de él y parecía agradable. Entiendo el atractivo, pero qué rebuznadas se avienta. Y la draga que está al lado siguiéndole el chiste cuando está más cerca de ser su punchline. El mundo al revés donde Karla panini es la más prudente del grupo. — Legally Blinde (@HeyRenoCarrillo) February 17, 2023

Que se puede esperar de alguien que está trabajando con Karla Panini🤷🏻‍♀️ — Phill Barrera (@Ale_Arizpe) February 17, 2023

Este tipejo es de lo peor, acá en Monterrey no lo bajan de adicto, incluso sus compañeros de trabajo siempre hacen comentarios respecto a eso. — Mares Pérez (@MaresPrez1) February 17, 2023