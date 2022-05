Karla Panini ahora se lanza contra Slobotzky de La Cotorrisa: "Te me hiciste soso, sin chiste" (VIDEO)

Karla Panini ha usado su podcast Mal Influencer MX para atacar a todos los famosos que la han criticado por supuestamente haberle quitado el marido a su amiga Karla Luna.

Karla Panini se lanza contra Slobotzky de La Cotorrisa

La comediante ahora se lanzó contra Slobotzky conductor de La Cotorrisa y es que Karla Panini recordó que él había dicho que la había visto muy sola y apartada cuando él visitó su programa.

“Dijo que había ido a nuestro programa, no sé por qué el tema era hablar de mí. Entonces, estaba hablando de mí y dijo: ‘Se ve muy rara, con una vibra bien densa, como que nadie se quiere juntar con ella, nadie le quería hablar, estaba alejadilla y nadie la pelaba’”, recordó Karla Panini.

Pero la ex lavandera güera le respondió que simplemente ella no lo quería entrevistar porque no lo conocía ni le interesaba conocerlo, por lo que pidió a alguien más de su equipo que hablara con el “Slobo”.

“Lo que pasa, muchacho Slobotzky, déjame te digo que no es que estuviera seria y no me pelaran; a lo mejor no sabes, pero yo era la jefa de ese programa, la reina de ese programa, yo daba las indicaciones.

“Pero como no te conozco y no conozco tu carrera, no sabía quién eras y no me interesaba tampoco saberlo, te me hiciste muy soso, sin chiste, como muy engreído, entonces dije: ‘Ay no, qué flojera entrevistarlo, entrevístalo Pancho’”, mencionó Karla Panini.

En su Podcast, Karla Panini ya atacó a Consuelo Duval por defender a Karla Luna y también criticó hasta Platanito por hablar de ella.