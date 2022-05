Karla Panini ataca a Consuelo Duval por defender a Karla Luna: "Se subió al carro por seguidores"

Karla Panini decidió romper el silencio y lanzarse contra Consuelo Duval, luego de que la comediante ha dejado en claro en múltiples ocasiones que no puede ver ni en pintura a la “Lavandera Güera”, por presuntamente quitarse el esposo a Karla Luna.

¿Qué dijo Consuelo Duval de Karla Panini?

En diferentes entrevistas, Consuelo Duval declaró que ella era una amiga cercana de Karla Luna y que le dolió mucho haber visto a su amiga sufrir por luchar contra el cáncer y por Karla Panini.

En las entrevistas Consuelo Duval se muestra muy enojada contra Karla Panini y en alguna ocasión señaló que si se la llegar a encontrar se contendría, pero que por dentro sentiría las ganas de “darle un jalón de pelo”.

“Nunca tocamos el tema porque no íbamos a perder el tiempo hablando de esa mujer, teníamos cosas más importantes que hacer. Estoy enojada a la otra (Karla Panini) ni la quiero ver. No sé si estoy loquita, pero sí tengo tantitas ganas de partirle su mad… No la conozco ni la quiero conocer. Si la veo contendría mis ganas de madre… de darle un jalón de pelos”, dijo.

Así le respondió Karla Panini a Consuelo Duval

Años después de la muerte de Karla Luna y de las declaraciones de Consuelo Duval, Karla Panini revivió la polémica en su podcast Mal Influencers MX y aseguró que “Federica P’Luche” solo se involucró en el tema para ganar fama.

“Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, dijo Panini.

“La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos, para buscar cómo ‘Qué buena onda, si tú, qué buena onda eres, claro que sí’”, mencionó la “Lavandera Güera”.

Finalmente, Karla Panini declaró que si se llega a encontrar a Consuelo Duval la saludaría cordialmente. “La verdad es que, no me la he topado, el día que me la tope, con mucho gusto, Consuelo Duval, con muchísimo gusto, me encantará saludarte y me encantará verte de frente, porque a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie”, dijo.