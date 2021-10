Karla Panini ataca a la familia de Karla Luna y dice que “son parásitos y vividores"

Tal parece que Karla Panini se encuentra nuevamente en el ojo del huracán del chisme, pues ahora la “enemiga de México” arremetió en contra de la familia de Karla Luna, la cual aseguró está conformada por “vividores y parásitos”.

Esto ocurre tiempo después de que Érika Luna, la hermana de Karla Luna, aseguró que Karla Panini le hizo bujería a la difunta comediante.

En respuesta a tan fuertes declaraciones, Karla Panini sacó el cobre y se fue con todo contra la familia de Karla Luna, emitiendo una serie de escandalosas declaraciones que podrían hacer que sea más odiada por los fans.

A través de una transmisión por Instagram, Panini afirmó que ella y su esposo Américo Garza (quien le fue infiel a Luna con ella), van a “desenmascarar” a la familia de difunta.

“Si no habíamos hablando antes, no era por miedo, nosotros no le tenemos miedo a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos porque les pagan. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio. Como hay dinerito hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores”, señaló Panini.

Por si fuera poco, Karla Panini dijo que la familia de Luna vive “a todo dar”. Fue entonces cuando alguien le comento: “Las niñas llevan esa sangre de parásitos también”, a lo que respondió: “ese tema lo va a contestar su papá en su momento”.

Karla Panini también dijo que ella ya hubiera superado el asunto, pero no lo hace porque la gente se deja manipular por la familia de Karla Luna.

“¿Por qué lo traigo de nuevo a mi presente? Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la victimización utilizada para sacar dinero. La gente se tiene que dar cuenta, porque se hizo todo esto un show mediático”, explicó.

Finalmente, la exLavandera aseveró que sólo hablará sobre la familia de Luna con Daniel Peralta, mediante en un en vivo, del cual no reveló la fecha.

“Vamos a hablar mucho de esa familia vividora. Así lo dije, y lo sostengo y lo voy a seguir diciendo… de esa familia de parásitos. Alguien, está utilizando eso, ahora en mi contra. Esa gente, esa secta que se junta, así trabajan, tienen años manipulando lo que digo”, concluyó Karla Panini.

