Hija de Karla Luna sugiere que Karla Panini ¡envenenó a su madre! (VIDEO)

Una nueva polémica se suma a las que giran en torno Karla Panini, pues Estephany Luna, hija de Karla Luna sugirió que la lavandera envenenó a su madre mientras ella batallaba con el cáncer que le arrebató la vida.

Estephany dio cuenta de esto a través de un video que subió a su Instagram, en el cual aparece su madre mostrándole a sus seguidores todas las medicinas que tomaba para tratar su enfermedad, entre las cuales destaca una botella con un brebaje oscuro que le proporcionó Panini.

“Me duele escúcharte porque me transmites esa confianza que le tenías a la persona que te hizo más daño en vida, y que, aunque ya no estás aquí, lo sigue haciendo...”, fue el mensaje con el cual la joven acompañó el video.

En el audiovisual, en el que Karla Luna luce un avanzado deterioro físico, la exlavandera señaló: “Karla Panini es la autora intelectual de enviarme su medicina alternativa, la cual estoy llevando a cabo al pie del cañón, pero Karla Panini me acaba de mandar hoy un nuevo reto de medicina alternativa que ella quiere que yo cumpla. Lo voy a hacer. No ahorita, pero lo voy a hacer”.

Tras mostrar una bolsa de té y especificar que “no es marihuana”, Karla Luna puso frente a la cámara la botella con el líquido oscuro y opaco que Panini le retó a ingerir.

“El remedio alternativo de la señorita Karla Panini, que tengo que tomarme tres cucharadas de éste; una antes de cada comida. Contiene sábila, miel y mezcal, lo preparó su tía”, especificó.

Sumado a eso, Panini le indicó que también debía consumir animales vivos como parte de tratamiento “alternativo”.

“El día de hoy ya se la bañó. Se está creyendo que me voy a tomar cuatro animalitos al día, durante 90, que tengo que cultivar yo en mi casa y que se tratan de gorgojos vivos. Ahí están, ¿ven cómo se mueven? Gracias Karla Panini, te amo tanto”, señaló al momento en que los mostró a la cámara.

Estephany Luna subió el video luego de que una santera señalara a “Chisme no Like” que Karla Panini fue quien le provocó el cáncer a su examiga.

“¿Por qué no dices que tú provocaste ese cáncer?, ¿por qué no dices que mi padrino te dijo que él no mataba gente?, que él se dedicaba a salvar, y ¿qué hiciste tú?, te fuiste con otro palero también de la casa de mi padrino para que le hicieran daño, para que le pusiera un cáncer y que se muriera lentamente para que te quedaras con el marido porque le tenías envidia”, sentenció.