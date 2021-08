Consuelo Duval revela que quiere "partirle su mad**" a Karla Panini

Consuelo Duval se convertirá en la vengadora de Karla Luna y de todo México, pues la comediante reveló que quiere golpear a Karla Panini hasta que pague por su traición y sus pecados.

Así lo confesó la misma Consuelo Duval en entrevista con Luisito Comunica, pues dijo que siente odio y furia hacia Karla Panini por traicionar y robarle el esposo a Karla Luna, quien era amiga cercana de la protagonista de “La Familia P. Luche”.

“Tengo ganas, cada día que oigo su nombre, de partirle su madre”, fueron las fuertes palabras que pronunció Consuelo Duval.

No obstante, la actriz señaló que no desea destruir a Karla Panini físicamente, sino emocional y verbalmente:

“No físicamente, sabes, verla a los ojos y decirle ‘que fea eres’, sería suficiente”, corrigió.

Consuelo Duval y Karla Luna fueron muy cercanas

Consuelo Duval contó que se hizo muy amiga de la fallecida Karla Luna, luego de que la ex lavandera la apoyó en un momento muy difícil de su vida.

“Lo que pasó ahí es que me involucré mucho porque Karla Luna y yo hicimos una conexión hermosa en un momento muy difícil de mi vida. Y es que a mi papá le dio cáncer, a mi hermana le dio cáncer, me divorcio, mis hijos creciendo y la ola me tapó”, le dijo a Luisito.

“En este remolino hubo mucha gente que me agarró, luego me tenían que soltar y otra vez a seguirle en el pinche remolino, hasta que tuve la certeza de que sabía que iba a salir y que no sabía cómo... Ahí apareció Karla Luna”, agregó.

Respecto a la traición que Américo Garza y Karla Panini le hicieron a Karla Luna, Consuelo Duval señaló:

“Me contó su historia de su mejor amiga que se enamora del esposo y que le dice: ‘güey, pues ni pedo me enamoré', entonces yo decía: ‘¿Cómo puede existir alguien así? ¿Dónde están sus valores?’”, lamentó.