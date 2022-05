Karla Panini humilla a Platanito por traicionarla: "Sé todo lo que hacías en los camerinos"

La polémica Karla Panini arremetió en contra de Platanito por traicionarla al opinar respecto a su pareja Américo Garza y ella, relación que todos los fans de Karla Luna odian.

Durante su podcast “Mal Influencer”, Karla Panini atacó sin piedad a Platanito, y le recordó que ella lo apoyó cuando hizo su chiste de la Guardería ABC, lo cual lo convirtió en persona no grata para muchos.

“Para decirle: ¿tú qué te metes?, tremendo panzón. Payaso panzón, ridículo. Si la única que te habló cuando tuviste tu problemita, ese malísimo, de una tragedia y ahí estaba llorando”, narró.

“Yo agarré mi teléfono y le dije: ‘Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega… pero aquí estoy para apoyarte’. Después todo este show que ya sabemos, juzgándome y acusándome y haciendo show y burlándose”, abundó Karla Panini.

Tras ello, la famosa le advirtió a Platanito que si se lo encuentra le dirá a su esposa todas las cosas indebidas que el payaso hacía en su camerino.

“Sobre todo me sorprende que juzgándome cuando, Sergio Verduzco yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí. Juzgándome, querido no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría encontrármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”, remarcó.