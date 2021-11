Karla Panini regresa como 'La Comadre Güera': "No le tengo miedo ni al diablo"

Karla Panini es una de las personalidades más odiadas de la farándula y ahora la comediante volvió a desatar la furia del pueblo de México, pues se mostró caracterizada como “La Comadre Güera” de “Las Lavanderas”.

A través de su Instagram, Karla Panini compartió una foto en la que sale vestida con el característico outfit de La Comadre Güera, misma que acompañó con el mensaje: “Regresamos y la que soporte”.

Hasta el momento se desconoce si Karla Panini revivirá el proyecto de “Las Lavanderas” o si empleará el personaje de “La Comadre Güera” para hacer un espectáculo o gira. Sin embargo, eso no la salvó de que los fans y defensores de la fallecida Karla Luna se le fueran con todo y a la yugular.

Karla Panini empleó sus historias para responder a sus haters, mismos a los que retó a que le enviaran sus preguntas, pues dijo que no le teme ni al diablo.

"No le tengo miedo ni al diablo, qué le voy a andar teniendo miedo al hate, si no le tengo miedo al creador del hate. No le tengo miedo al mismísimo diablo, qué le voy a tener miedo a sus chamuquitos", señaló Panini burlándose.

"Ay, qué miedo, mira cómo estoy temblando. En lugar de que llenen su boca de odios, llenen su boca de bendiciones, es más benéfico para ustedes mismos, porque están bien sonsos, el hate que ustedes tiran no llega a la persona que están odiando”, remató la ahora esposa del exmarido de Karla Luna.

