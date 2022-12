Poncho de Nigris cancela pelea con Adrián Marcelo porque "me tuvo miedo"

Los fans se van a quedar con las ganas de ver sangre regiomontana, pues Poncho de Nigirs informó que se canceló su pelea con Adrián Marcelo, pues reveló que el conductor tuvo miedo de agarrarse a golpes con él.

Así lo aseguró Poncho de Nigris a Edén Dorantes tras regresar de Qatar, a quien le dijo que lamentablemente se le fue esa oportunidad de negocio.

Cabe recordar que el pleito entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris inició hace unos meses, cuando el conductor publicó un video desde un Conalep en el que lo retó a un combate e insultó a su familia.

De Nigirs dijo que el primero en “echarse para atrás” de la pelea fue Adrián Marcelo, e incluso señaló que el conductor esta indeciso por temor, pese a que él inicio el pleito.

“Yo lo iba a hacer por la lana, pero pues, como que se me rajó, luego me retó, luego como que no quiso, y luego que sí, me tuvo miedo”, señaló.

Finalmente, Poncho de Nigris dijo que ya no va a haber pelea, pues “lo pensé muy bien y lo dejamos por la paz”.