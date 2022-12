Faisy es hospitalizado de emergencia en Qatar ¿Está grave?

Faisy, conductor de “Me caigo de risa” fue hospitalizado de emergencia en Qatar, causando preocupación entre sus fans.

A través de sus redes, Faisy compartió un video en el que dio detalles de su hospitalización, la cual ocurrió luego de que jugó una cascarita en Qatar, en la cual se lastimó el tobillo, lo cual fue el inicio de sus complicaciones.

“El día de ayer fui al partido de México y, al regreso, caminé como 7 kilómetros con la muleta y, al parecer, tenía muy apretada mi venda y me salió un tipo de alergia. Ahora sí, mi pie parece un tamal, entonces voy al hospital”, explicó.

“Me registraron con el Haya, que es precisamente el documento que te piden para poder venir a Qatar y disfrutar del Mundial. Me revisaron, anotaron mis datos y después me tomaron una placa para ver si lo que yo tenía era un esguince, un desgarre o, la peor noticia, podría tener una fractura”, agregó.

No obstante, Faisy dijo que lo atendieron muy bien y que al final sólo tenía un esguince: “lo más chido es que me atendieron increíble y con el Haya, que es la identificación que te hacen sacar para venir al Mundial, no me cobraron nada y con estas medicinas puedo tomar”, remarcó.