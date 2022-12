Kabah responde a quienes dicen que su invitación a Qatar 2022 fue inventada

Los integrantes de Kabah están hartos de que la gente se burle y diga que su invitación a Qatar 2022 fue inventada, la cual rechazaron, fue un invento de ellos, por lo que decidieron salir a responderle a sus detractores.

En entrevista con la prensa, los miembros de Kabah dejaron claro que la inteligencia emocional no es su fuerte, pues en vez de ignorar a gente como Pati Chapoy que duda y se burla de ellos, decidieron invertir sus energías en contestarle a las personas que de igual manera les tiene sin cuidado lo que dicen.

“La gente de pronto no tiene mucho conocimiento de lo que sucede en un Mundial. A ver, no sólo hay eventos, shows y artistas en el inicio y en el cierre de un Mundial, también suceden en las semanas en las que están todos los equipos participando en el Mundial, todos los Fan Fest, y nosotros fuimos invitados en este Fan Fest, como cada cuatro años que llevan a artistas mexicanos, esta vez fuimos nosotros los invitados”, inició Apio Quijano.

Sergio O’Farrill agregó que los Kabah no le dan importancia a las burlas de la gente: “Cuando se trata de redes sociales no puedes caerle bien a todo el mundo y no hay cantidad de comunicados y de información y de cosas que puedas sacar tanto en redes como en televisión para que la gente esté bien o esté de acuerdo”.

“La verdad es que no creemos en ningún momento que la gente ni nos va a creer, si no nos quieren creer o que no se van a burlar, si se quieren burlar, eso no nos incumbe”, agregó.

Finalmente, Daniel Magún dijo que todos los Kabah acordaron en no ir a Qatar, aunque sí les hubiera gustado asistir.

“Cuando recibimos la invitación para ir a Qatar lo primero que dijimos fue ‘Claro que sí’, es la primera vez que recibimos la invitación para asistir a un Mundial los Kabahs, y creo que ninguno hemos ido a un Mundial. Las personas que nos habían contratado desde un principio nos habían dicho ‘bueno, está sucediendo todo esto’, entonces lo entendieron muy bien y estamos agradecidos de que no hubo represalias”, dijo.