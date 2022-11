Pati Chapoy afirma que invitación de Kabah a Qatar 2022 fue "una broma"

Pati Chapoy desató polémica en redes, pues humilló a Kabah al decir que su invitación al Mundial de Qatar 2022 fue una broma.

Esto lo pronunció luego de que Kabah anunció en redes que el grupo rechazó la invitación que le habían hecho para actuar en la justa deportiva, pues no estaban de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos que se cometen día a día en dicho lugar.

"Todos tenemos el corazón del mismo lado, esa es y ha sido la bandera de KABAH, aunado al respeto y la inclusión. Entendemos los usos y costumbres de otros países, pero elegimos defender los valores y uno de los pilares más fuertes de KABAH es el amor en todas sus expresiones", dijeron los Kabah.

Pati Chapoy citó el tuit de los cantantes y lo acompañó con el mensaje “Debe ser una broma”, dejando claro que piensa que el grupo es mediocre y no tiene el talento necesario para actuar en un evento como Qatar 2022.

Los árabes, así de "ni te topo, Kabah' — Dany Jerez (@DanyJrez) November 22, 2022

El comentario de Pati Chapoy desató polémica, pues hubo quienes estuvieron de acuerdo con ella, mientras que otros afirmaron que Kabah si tiene el talento necesario.

"Parece broma que hayan invitado a Kabah, cuando no es un grupo de talla internacional", "¿Verdad que sí, querida Pati? Y si no fue broma, todo el mundo en redes sociales lo tomamos como broma, no por hacer menos al grupo sino tal vez la agrupación lo hizo por subirse al trending", "Los árabes así de 'ni te topo, Kabah'" y "Claro que es broma, los Kabah no cantan en ningún lado, hacen perfecto el playback solamente", fueron algunos de los comentarios que le tiraron hate al grupo.