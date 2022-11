Rebecca Jones: ¿Qué actriz la va a reemplazar en la telenovela "Cabo"?

Rebecca Jones ya está estable de su salud, luego de que fue hospitalizada hace unas semanas por una neumonía. No obstante, su condición no es tan buena, por lo que ya no estará en la telenovela “Cabo”.

Fue el chismólogo Pabro Chagra quien reveló en sus redes qué actriz será la que va a reemplazar a Rebecca Jones, quien interpreta en “Cabo” a Lucía de Noriega.

De acuerdo con el tiktoker, será Azela Robinson quien de vida ahora a Lucía de Noriega.

“Azela Robinson será quien supla a Rebecca Jones en la telenovela Cabo, que aún se encuentra en grabaciones. Esto debido a los problemas de salud que presentó Jones hace unas semanas”, dijo.

“Por lo que sus médicos le recomendaron guardar reposo por más tiempo. Debido a que su personaje es primordial en la historia, Azela será quien continúe como Lucía", abundó.

Ni Azela Robinson ni Rebecca Jones han confirmado o desmentido esta información.