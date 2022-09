Rebecca Jones ataca a su ex Alejandro Camacho y desmiente tener cáncer: "Mi palabra vale más"

Rebecca Jones explotó en contra de su exesposo Alejandro Camacho por señalar que tenía nuevamente cáncer, cosa que la famosa firma que es mentira.

Tras ser interceptada en el aeropuerto de la CDMX, Rebecca Jones dijo toda enojada que Alejandro Camacho no tiene por qué hablar de su salud, porque además ni sabe del tema.

"Yo creo que mi palabra vale más. Si ustedes le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo. Efectivamente es padre de mi hijo, pero no vive conmigo, y no sabe nada de mi vida, ni tiene por qué opinar acerca de mi salud, allá ustedes. Yo soy muy clara y digo la verdad", señaló.

"Yo creo que no lo hizo con mala intensión, simplemente no tiene por qué opinar. Yo no opino acerca de él, porque no sé de su vida. Creo que mi palabra vale. No hay que dar por hecho las cosas, pero tampoco se la pude pasar uno desmintiendo las cosas", agregó.

Asimismo, Rebecca Jones afirmó no temerle a la muerte y recordó las palabras de Fernando del Solar previo a perder la vida a pasar al vació: “La muerte nos debe encontrar vivos".

"Me fascinó lo que dijo Fernando del Solar acerca de la vida y la muerte, porque así pienso yo. Yo vivo con la muerte junto y no porque sea negativa, sino porque soy muy positiva. Cuando la muerte nos sorprenda, que nos sorprenda vivo", finalizó Rebecca Jones.