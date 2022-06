Revelan que Rebecca Jones tiene cáncer nuevamente ¿Está bien?

Rebecca Jones está pasando por un momento devastador de su vida, pues un amigo suyo dio a conocer que la famosa tiene nuevamente cáncer de ovario, a cuatro años de haberlo vencido.

Así lo afirmó el amigo (del cual no se reveló la identidad) a la revista “TvNotas”, el cual señaló que le volvieron a detectar el cáncer a Rebecca Jones durante una revisión periódica.

“La otra vez fue en el ovario izquierdo y ella nos dijo que le hicieron una cirugía, pero no detalló si le quitaron sólo la parte mala o todo. Si se lo hubieran extirpado, sería en el derecho, pero no estoy seguro”, narró.

“Obvio le angustió, pero lo tomó con gran entereza, no lloró. Tal vez le ayudó saber que cada vez que le hacen un control de revisión, ese podía ser el resultado. Ella siempre ha tenido un carácter muy fuerte, y desde su primer diagnóstico tiene una fortaleza mayor”, abundó el informante.

El sujeto agregó que la primera persona a la que Rebecca Jones le habló de su nuevo cáncer fue a su hijo, quien está devastado.

“A pesar de la serenidad de su madre, está deshecho, le da mucho miedo perder a su mamá, le preocupa que ese cáncer sea agresivo. Él trata de inyectarle gran ánimo a su mamá y le dice que saldrá adelante de todo, pero con su papá, Alejandro Camacho, sí se ha desahogado y se ha puesto a llorar”, dijo.

Finalmente, el amigo de Rebecca Jones afirmó que la actriz no quiere dejar de actuar, pues actualmente está en la obra “Busco al hombre de mi vida… marido ya tuve”.

“Siempre ha sido muy reservada y para nada quiere que la vean débil. Seguramente negará esta nota para que no empiecen a preguntarle por el tema, porque se pone muy sensible, reacciona un poco exaltada y ya no quiere hablar de eso”, añadió.