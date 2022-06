Toño Mauri es operado de emergencia, ¿Qué le pasó?

Toño Mauri tiene a sus fans con asustó a sus fans, pues se dio a conocer que el actor fue operado de emergencia.

Así lo informó su hijo Antonio Mauri Alemán, quien detalló que al famoso lo tuvieron que operar por una obstrucción en el intestino.

Para fortuna de sus fans, la operación fue todo un éxito y Toño Mauri ya se está recuperando, aunque aún sigue hospitalizado.

“Gracias a Dios increíble, ya está recuperándose de la operación que le hicieron, pero gracias a Dios muy a tiempo y salió todo increíble. Tuvo una obstrucción en el intestino, entonces por su condición sí tuvieron que intervenir, pero gracias a Dios lo hicieron todo muy a tiempo”, señaló.

“No sé cuánto tiempo va a estar, dependerá de su recuperación”, abundó el hijo de Toño Mauri.

Cabe recordar que en marzo pasado, Toño Mauri contó que no ha firmado su voluntad anticipada, cuestionamiento que se le hizo luego de que casi pierde la vida por el COVID.

"Yo estuve en esas circunstancias y mira aquí estoy. Es muy difícil decir: 'Oigan dejo un papel firmado que si me conectan y estoy cuatro meses ya me desconecten'. Si hubiera hecho eso, no estaría aquí", dijo a “Sale el Sol”.