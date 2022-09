Alessandra Rosaldo revela que el hombro de Eugenio Derbez tendrá que ser reemplazado

Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez, reveló que es muy probable que el hombro del comediante sea reemplazado en su totalidad, tras accidentarse y destruírselo.

Así lo relató la famosa a los medios, poco después de haber compartido un comunicado en el que señaló que Derbez había salido bien de su cirugía.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que remplazar el hombro derecho”, señaló.

Aunque Alessandra Rosaldo no detalló con claridad cómo fue que Eugenio Derbez se accidentó, reconoció que ocurrió cuando no estaba trabajando.

"Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir... pero filmando no fue”, aclaró.

"(Eugenio Derbez) agradece profundamente todas las muestras de cariño el celular lo tiene apagado porque no deja de sonar está muy conmovido por todo lo que ha recibido de mensajes a manos llenas, ha sido hermoso y mañana es su cumpleaños ", agregó.