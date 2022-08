Eugenio Derbez: Todo lo que se sabe sobre el accidente que tuvo ¿está sedado?

El actor y comediante Eugenio Derbez sufrió un accidente por el cual tendrá que someterse a una operación complicada.

Su esposa Alessandra Rosaldo publicó un comunicado en redes sociales en el que habló del estado de salud del actor.

“En las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud. El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación”, señaló el mensaje de la esposa de Eugenio Derbez.

Aunque el productor no está en peligro, Alessandra Rosaldo no reveló cuál fue el accidente que tuvo Eugenio Derbez.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

El programa Chisme No Like reveló que Eugenio Derbez sufrió una fuerte lesión en el hombro, aseguró que el actor se destruyó dicha parte del cuerpo.

“Eugenio se destruyó el hombro, el tema es que el hombro tarda mucho en recuperarse… No está grave, pero está destruido el hombre, hay mucha gente amigos de Eugenio de Hollywood y socios que están muy preocupados por el hombro”, informó el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani.

Por su parte, Martha Figueroa, periodista de espectáculos de Hoy, confirmó que el comediante sí tuvo una lesión en el hombro, pero, dijo, que al ser delicada, el actor siente mucho dolor, por lo que lo tendrían sedado.

“Como a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, que son como el medio día de Los Ángeles, California, lo van a operar porque se tronó el hombro, es una lesión fuerte, no grave, pero sí muy fuerte, entonces Eugenio Derbez, al parecer, es tan fuerte el dolor que ha estado sedado, por eso no se ha comunicado personalmente, fue el viernes y desde entonces ha estado sedado para aguantar el dolor y al final hoy lo operan”, afirmó Martha Figueroa.