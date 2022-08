Revelan que Eugenio Derbez se destruyó el hombro, tras accidente (VIDEO)

La noche de este lunes 29 de agosto se dio a conocer que Eugenio Derbez tuvo un accidente por el cual se someterá a una cirugía complicada, sin embargo, el programa Chisme No Like reveló que fue lo que le habría pasado al actor y productor.

De acuerdo con Javier Ceriani, Eugenio Derbez tuvo una fuerte lesión en el hombro, por lo que el comediante tardará en recuperarse.

“Eugenio se destruyó el hombro, el tema es que el hombro tarda mucho en recuperarse… No está grave, pero está destruido el hombre, hay mucha gente amigos de Eugenio de Hollywood y socios que están muy preocupados por el hombro”, informó el conductor de Chisme No Like en un video.

Sin embargo, tampoco se reveló cuál fue el accidente que tuvo el actor y productor. Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, publicó un comunicado en el que señaló que el actor sufrió lesiones delicadas, pero que su salud no estaba en riesgo.

Asimismo, mencionó que toda la información sobre la recuperación del comediante se daría a través de su perfil de Instagram.

Famosos envían mensajes de apoyo a Eugenio Derbez

Luego de que se diera a conocer la noticia del accidente de Eugenio Derbez, las celebridades no tardaron en pronunciarse para enviarle mensajes de apoyo al comediante como Odalys Ramírez, Michelle Renaud, Daniela Magún, Isabel Lascurain, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Diego Boneta, Omar Chaparro, Regina Blandón, Javier Hernández, Paco de Miguel, entre otros.