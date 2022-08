Rosita Pelayo ya no puede abrir los ojos ¿Qué devastadora enfermedad padece?

Rosita Pelayo tiene preocupados a sus fans, pues la actriz ya no puede abrir los ojos por más que lo intenta, por lo que busca luchar para recuperar su salud ocular.

En entrevista con los medios, Rosita Pelayo, de 63 años, reveló que no puede abrir los ojos desde hace unos días y que está extremadamente preocupada por su salud.

MI QUERIDA ROSITA PELAYO...

en éste momento en "El minuto que cambió mi Destino", de Imagen TV.

Te quiero amiga. pic.twitter.com/AJOzcRVKHF — Napoleón Glockner (@napoglockner) June 23, 2019

Y es que, lamentablemente, la famosa aún desconoce qué mal la aqueja, por lo que irá con el oftalmólogo para ver si lo que le sucede tiene cura o será permanente.

“Tengo que ir al oftalmólogo. No sé qué pasó. Yo dormí muy preciosa y me levanté así de horrible, que no puedo abrir mis ojos y tengo miedo. El miércoles tengo cita con el oftalmólogo”, dijo.

Pese a su padecimiento ocular, y la artritis reumatoide que padece, Rosta Pelayo afirmó que aún puede trabajar y solicitó a los productores que la contrate.

“Los productores no tienen imaginación de qué puedo hacer, ya les he dicho, pero no me pelan. También puedo hacer conducción. Si me compongo del ojo puedo leer el teleprónter y todo, entonces sí me pueden dar trabajo. Tonta no estoy, horrorosa no, estoy más o menos. Graciosa, sí, muy graciosa”, señaló Rosita Pelayo.