La Academia: Fernanda revela que también fue al hospital, tras ser eliminada

Fernanda fue la más reciente eliminada de La Academia y reveló que también tuvo que ir al hospital, tras presentar malestares como el resto de sus compañeros del programa.

A través de un live de Instagram, Fernanda contó que desde hace días se sentía mal del estómago, pero no le dijo nada a la producción de La Academia, pero que una vez que estuvo afuera del programa trató de hacerse la fuerte, pero no lo logró.

“Tenía programa desde en la mañana, pero amanezco bien mal, Yo bien chingona, dije ‘no voy a estar mal, no me siento mal’, traía ya problemitas del estómago, ya la verdad ando media floja del estómago desde hace como cuatro días, pero tampoco le dije nada a la producción de La Academia, ya tenía malestar, al igual que mis compañeros”, dijo.

Fernanda de La Academia temió que tuviera Covid

Fernanda de La Academia contó que tuvo que ir al hospital y que temió que sus malestares fueran de Covid, pero finalmente solo tuvo una infección estomacal.

“Pero hoy se me agravó, desgraciadamente hoy tuve que acudir al hospital porque ya tenía más síntomas me tuvieron que inyectar y yo pensé que era Covid, me hicieron prueba Covid y gracias a Dios no tengo Covid, pero sí tengo salmonela o una infección estomacal, pero pues ya estoy tomando medicamentos”, contó la eliminada de La Academia.

“Aquí tengo una fila de medicamentos, de suero, esto ya parece una farmacia, yo pensé que no me iban a dar nada, pero pues igual me pegó como a mis compañeros de La Academia, que ya están mejor, creo que la única que tiene Covid es Rubí y los demás están un poco mal, sí sé que Andrés estuvo un poco mal”, mencionó la cantante.

Fernanda de La Academia señaló que la persona que le afectaron más los malestares fue a Andrés, debido a que padece diabetes y pidió a los fans el artista enviarle sus mejores deseos.