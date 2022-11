¿Qué tipo de cáncer le dio a Rebeca Jones?

La actriz Rebecca Jones se encuentra delicada de salud, incluso fue ingresada al hospital de emergencia, debido a una pulmonía derivada de una infección.

Sin embargo, hace unos meses se había especulado que Rebecca Jones tendría cáncer nuevamente, algo que fue desmentido por la propia actriz.

¿Qué tipo de cáncer le dio a Rebecca Jones?

Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario en el 2017. La actriz se sometió a una cirugía y a varios tratamientos de quimioterapia para vender a la enfermedad. Y fue en el año 2019 cuando la actriz logró erradicar el cáncer de su cuerpo.

Incluso Rebecca Jones se dejó ver sin pelo en las redes sociales para inspirar a las mujeres con cáncer a seguir adelante.

Sin embargo, en agosto pasado, su ex esposo Alejandro Camacho reló que Rebecca Jones tendría cáncer nuevamente, sin embargo, ella misma desmintió esta versión.

“Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios sí tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron. Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, dijo la actriz.