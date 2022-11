Facundo es parte del equipo de cobertura del mundial de Qatar 2022 de Televisa y el comediante ya está haciendo de las suyas en el país asiático.

Facundo fue captado en las calles de Qatar disfrazado de Aladino sobre una “alfombra mágica”, en las imágenes que fueron difundidas en TikTok se observa que el comediante va sobre una patineta que tiene un cojín para simular que va en una alfombra mágica como el verdadero Aladdín.

El conductor de televisión se ve sonriente mientras se desliza en la patineta entre la gente, quienes solamente lo observan de lejos.

El propio Facundo compartió el video en su cuenta de Instagram y aseguró que fue captado por un medio local de Qatar.

¿Facundo podría ir a la cáncel por su disfraz de Aladino en Qatar?

El video de Facundo desató polémica, ya que los fans de TikTok le advirtieron al comediante que podría ser arrestado, debido a las fuertes restricciones que tienen los turistas que visitan Qatar para el mundial.

“Vamos a tener que armar una misión al puro estilo de salvando al soldado Pérez pa rescatar a Facundo... Me la rifo en el grupo táctico”, “Otra vez Facundo en prisión”, “Un mundial no es mundial si Facundo no hiciera algo ilegal”, fueron algunos de los comenarios de los cibernautas de redes sociales.