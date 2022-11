Facundo llora al visitar un lugar quería conocer desde niño: "Me da un chi*** de ilusión"

Facundo causó ternura en redes, pues se puso a llorar luego de que por fin pudo conocer un lugar al que quería ir desde que era niño.

A través de sus redes, Facundo reveló que viajó a Europa, continente don de se ubica el lugar que soñaba con visitar desde que era un infante.

Facundo narró que primero viajó Dinamarca y luego a Copenhague, de ahí tomó un tren para llegar a la ciudad de Billund.

Y es que en Billund se encuentra ni más ni menos que el famoso parque de diversiones Legoland, el cual está construido completamente con legos.

“Me da un chin** de ilusión, mis papás me enseñaron fotos de muy morro, cuando ellos venían por estor rumbos y siempre me pareció que quería conocer Legoland, porque siempre he sido muy fan de Lego”, dijo Facundo llorando.

“Soy un ruco de 44 años llorando porque va conocer Legoland. Es que me da risa mi situación, pero no lo puedo evitar, estoy muy emocionado… Esto es lo que yo quería, ver legos, ver cómo lo hicieron”, agregó el conductor.