Facundo revela que a los 18 años un productor le ofreció dinero a cambio de sexo

Facundo se sinceró ante sus fans y reveló que cuando tenía 18 años un productor lo acosó sexualmente y le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

Así lo contó el conductor ante las cámaras de “Venga la Alegría”, emisión a la que dio los detalles de su desagradable experiencia por la que pasó cuando iniciaba su carrera.

“Me pasó que un cuate me quería dar dinero por tener las relaciones conmigo y era mucha lana pero por lo menos tenía la opción de decidir si quería o no. Ya tenía 18 años, ya podía decidir y dije que no”, narró.

Facundo no reveló el nombre del productor, pero dijo que se trató de un alemán que le ofreció grabar su primer disco junto a su banda.

“Era un señor alemán que nos iba a producir un disco a mi con mi banda de música y me empezó a sacar billetes y me dijo: ‘te voy a usar una vez al mes, es rápido, será rápido. Dime cuánto quieres ganar’ y yo le dije ‘estás loco, yo no quiero’, y me decía ‘van a vivir felices tú y tus amigos’”, compartió.

Facundo agregó que tiempo después, el productor alemán fue encarcelado, pues “era traficante”, dijo.

“Yo decía, este wey es de los que cumple lo que quiere en su vida, ¿cómo le hago para salir de esta caminando derecho? Se disipó y luego me enteré que estaba en la cárcel, sí tenía negocios bien turbios”, finalizó.