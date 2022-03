Así fue la boda de Faisy e Iratxe Beorlegui en Atlixco (VIDEOS)

Faisy, conductor de “Me Caigo de Risa” y “Faisy Nigths”, por fin se casó con su novia Iratxe Beorlegui en una íntima ceremonia que celebraron en Atlixco, Puebla, y cuyas imágenes ya fueron filtradas por algunos de los invitados.

Cabe recordar que Faisy se comprometió con Iratxe Beorlegui a inicios de 2020. Habían sido novios hace 14 años, pero su relación duró menos de un año. Aunque la llama de su amor nunca se apagó: se reencontraron en 2019 y ya se casaron.

Faisy no dudó en demostrar que estaba muy emocionado desde primera hora., pues tuiteó: “¡Es hoy chingada madre! ¡Hoy me caso con el amor de mi vida!”.

Tras ello sus invitados filtraron fotos y videos de la fiesta, a la que asistieron famosos como Michelle Rodríguez, Jimena Longoria, El Borrego Nava, Juean Duverger, Tania Rincón, Mariazel, Armando Hernández, Estefanía Ahumada, Jerry Velázquez y Yurem.

Mariana Echeverría, quien fue la madrina de bodas de Faisy, casi no llega al evento pues había demasiado tráfico.

“Estoy sufriendo porque soy la madrina de la boda de Faisy y pero me van a decir, ¿por qué no te fuiste ayer como todos? Preferí aprovechar estando en mi casa con mi gordito y ya yo llegar al mero día a buena hora, y me acaba de escribir Faisy, me dice, ¿sí llegas? Y le digo, no sé cómo voy a llegar, pero de que llego, llego, así que ojalá se despeje este maldito tráfico”, contó.

Mariazel se encargó de poner el desorden en la boda de Faisy pic.twitter.com/4PK4ImyWcb — Lo + viral (@VideosVirales69) March 13, 2022

Mariana Echeverría sí logro llegar a la boda de Faisy, en la que los recién casados y los invitados pasaron un buen rato, como se ve en las imágenes filtradas.

Iratxe Beorleguiy Faisy no quisieron una boda religiosa pero sí una civil a la que le agregaron un ritual espiritual.

