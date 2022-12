Consuelo Duval, la Nacaranda, revela que se enoja cuando le dicen "naca": "no puedo procesar"

Tal parece ser que Consuelo Duval da vida a la Nacaranda en "Tal para cual" con cierto desdén, pues la famosa reveló que explota cuando le llegan a decir “naca”, insulto altamente clasista.

Así lo dijo la actriz que da vida a la Nacaranda en “Netas Divinas”, programa al que fue una especialista de inteligencia emocional y en el que Duval dijo su sentir.

Y es que Consuelo Duval dijo que le pueden decir de todas las peores maneras que se le pueda ocurrir a alguien, pero que pierde la cabeza sólo cuando le dicen naca.

"Mi papá me decía: 'si te dicen pende** y te enojas, eres pende**, y bueno a mí me pueden decir pende**, pu*** lo que quieran, pero que me digan naca es un chip que todavía no puedo procesar", señaló.

La especialista invitada al programa le respondió a la famosa que para ella “naca” es un detonador emocional que desata su furia cada vez que se lo tocan.

Por su parte, Natalia Téllez dijo que carece de inteligencia emocional, especialmente cuando se pelea con el padre de su hija.

“Me dijo: 'cuando te enojes me voy a ir’ y yo 'no, porque yo tengo una herida de abandono y si te vas yo gritando en el balcón: no te vayas', y entonces generé una dinámica como en una silla, es mi silla de confianza. Es una silla donde yo intentó quedarme, me ancló a sólo pensar qué me está pasando para que él se largue y entonces yo no grite", compartió.