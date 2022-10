Consuelo Duval está devastada y de luto por la muerte de un ser querido ¿Quién fue?

Consuelo Duval está devastada, de luto y al borde del colapso, pues reveló que un ser querido de ella murió, dejándola en el abandono.

Y es que se murió su perrita llamada Negra Tomasa a los 14 años de edad, a quien recordó una serie de fotos y mensajes emotivos:

“Descansa en paz mi Negra Tomasa 2008-2022. Cáchame en el cielo para que me cruce el río”, inició.

Consuelo Duval también subió una foto en la que aparece abrazando a su perrita, la cual acompañó de un mensaje repleto de dolor:

“Cuando la encontré a media calle con un tumor enorme, resultado del abuso sexual, ya iba tarde a mi llamado de la familia P.Luche y le marqué a mi hermana para que me ayudara a rescatarla, gracias Yuyis. La llevé a una clínica y después de dos meses me la entregaron, no me quería y miraba de lado con su ojito bueno, al otro le habían roto el lagrimal”, escribió.

“Un día la sentí recargada en mi pecho y en su ojito y no había miedo, había confianza y entonces se convirtió en mi guardiana. Aquel que se me acercara porque los correteaba con unos ladridos que espantaban verdad Gabo hasta que también se te recargó en el pecho y te eligió como su papá”, agregó Consuelo Duval.

“Me duele mucho el corazón por su partida, pero también brinca de alegría porque le prometí que nunca, jamás iba a volver a sufrir y lo cumplí. 12 añotes de puro amor incondicional. Gracias por acompañarme con palabras tan hermosas. Negra Tomasa vuela con el viento”, finalizó la famosa.